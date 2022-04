Serie A, dopo il caos di Inter-Juventus Irrati promosso al Var in Torino-Milan

Una stagione non facile per la classe arbitrale e il Var. Queste ultime giornate sono state ricche di polemiche a causa di alcune sviste che hanno condizionato l’andamento della partita. Non a caso fa ancora parlare l’errore di Guida e Massa (in sala var) che non hanno visto il rigore su Belotti in Torino-Inter. Come se non bastasse anche il Derby d’Italia tra Juventus-Inter ha visto lo strumento, gestito da Mazzoleni, protagonista di una decisione errata: il fallo di Bastoni su Zakaria giudicato fuori area, quando si vede chiaramente il tutto accadere all’interno. Irrati, direttore di gara del big match, è stato criticato per la gestione della sfida, ma nonostante ciò il designatore Rocchi avrebbe approvato le scelte del fischietto della sezione di Pistoia.

Irrati sarà al Var in Torino-Milan

In queste ore sono uscite le designazioni arbitrali per la 32esima giornata di Serie A. La lotta al vertice è sempre più serrata ed ecco che Rocchi ha deciso di puntare ancora su Irrati e di metterlo al Var di Torino-Milan. Il match si giocherà all’Olimpico Grande Torino questa domenica alle ore 20:45. Arbitro della partita sarà Doveri.