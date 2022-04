Serie A, dove vedere Lazio-Milan: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Domenica 24 aprile, alle ore 20.45, allo stadio “Olimpico” di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Milan di Stefano Pioli, il match è valido per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Lazio è sesta con 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Torino. Il Milan, invece, è primo con 71 punti (21 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla bruciante sconfitta in Coppa Italia nel derby contro l’Inter per 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere Lazio-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Lazio-Milan, valevole per la 34.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.