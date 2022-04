Serie A dove vedere Milan-Bologna streaming e diretta Tv, Sky o DAZN?

Lunedì 4 aprile, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Bologna. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri a quota 66 punti occupano la prima posizione in classifica. Gli emiliani, invece, sono dodicesimi in classifica a quota trentatré punti.

Milan-Bologna: la presentazione del match

Il Milan si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra allenata da Stefano Pioli, infatti, ha vinto per 1-0 in casa contro l’Empoli ed ha vinto anche in trasferta contro il Cagliari per 0-1. Il Bologna, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno perso per 1-0 in trasferta contro la Fiorentina ed hanno perso anche in casa per 0-1 contro l’Atalanta.

Milan-Bologna streaming e diretta Tv

La partita Milan-Bologna, in programma lunedì 4 aprile, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutta la Serie A è su DAZN. Attiva ora. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console.

Inoltre, Milan-Bologna sarà visibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite) e in streaming sull’app SkyGo.