Atalanta, De Roon: “Vogliamo l’Europa. Gasperini? E’ il nostro condottiero su cui…”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon in vista dell’ultima giornata di campionato: “L’obiettivo è quello di vincere contro l’Empoli per strappare l’ultimo posto in Europa. Sabato sera non sarà per nulla facile, ma sono ottimista anche per Toro-Roma e Fiorentina-Juventus. Sarebbe triste vedere l’Atalanta senza Europa, ma non sono d’accordo con chi dice che è stagione fallimentare. Il rendimento interno è paradossale vista la spinta dei tifosi sugli spalti, secondo me da parte nostra è mancata forza morale nelle occasioni di svantaggio. Si poteva enormemente fare di più. Se avessimo vinto con la Juve le motivazioni sarebbero state diverse da lì in avanti. Gasperini? E’ il nostro condottiero visto che ci ha portati in alto, non vedo futuro al di fuori di lui il prossimo anno. Chiuderei la carriera con l’Atalanta visto che considero Bergamo come casa, così come la mia famiglia”.