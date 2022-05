Goal Acerbi, spunta l’audio tra Pairetto e Nasca: ecco cosa si sono detti

Il goal del 4 a 3 di Francesco Acerbi in Spezia-Lazio sta facendo discutere molto i tifosi delle varie squadre e degli addetti ai lavori. Nella mattinata di oggi però è arrivata la prima presa di posizione da parte dell’Associazione Italiana Arbitri, ovvero la sospensione almeno fino a fine stagione dell’arbitro Pairetto e il Var Nasca. Infatti, l’AIA ritiene il goal di Acerbi come un errore concatenato sia perché l’arbitro non ha aspettato la verifica video e sia perché il Var non lo ha fermato. Inoltre, Gazzetta.it ha riportato l’audio tra Pairetto e Nasca: ecco di seguito cosa si sono detti arbitro e Var.

L’audio tra Pairetto e Nasca sul goal di Acerbi

Gazzetta.it ha riportato le parole che si sarebbero detti il direttore di gara Luca Pairetto e il Var Luigi Nasca. Ecco di seguito la trascrizione dell’audio tra i due:

«Non ripartire, aspetta!».

Con queste parole Nasca avrebbe detto a Pairetto di attendere per la ripartenza del gioco dopo il gol di Acerbi. Attesa che non ci è stata in quanto l’arbitro è poi ripartito senza l’ok del VAR.