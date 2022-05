Dove vedere Salernitana-Udinese, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Arechi si disputerà il match Salernitana-Udinese, valevole per la 38.a ed ultima giornata di campionato del campionato di Serie A che vede in classifica i friulani al dodicesimo posto con 44 punti, mentre i campani sono al quartultimo con 31 punti e per ottenere la salvezza dovrà obbligatoriamente vincere, altrimenti con un pareggio o una sconfitta, dovrà sperare che il Cagliari (29 punti) non vinca sul campo del Venezia.

Sono sei i precedenti in casa granata, con gli ospiti in vantaggio per 3-1 e due pareggi; nella sfida d’andata giocata lo scorso 20 aprile alla Dacia Arena, un gol di Verdi al 93′, ha dato il successo alla squadra di Davide Nicola. L’arbitro della sfida sarà l’internazionale Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (Vicenza).

Segui Salernitana-Udinese su DAZN. Attiva ora

Salernitana-Udinese, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Obi; Bonazzoli, Djuric.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

Dove vedere Salernitana-Udinese in tv e streaming

Il match Salernitana-Udinese sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.

20 aprile 2021, Udinese-Salernitana 0-1: gli highlights