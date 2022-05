Dove vedere Udinese-Inter, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo “Dacia Arena” di Udine si disputerà il match Udinese-Inter, valevole per la 34.a giornata di campionato del campionato di Serie A che vede in classifica i nerazzurri al secondo posto con 72 punti, mentre i bianconeri sono dodicesimi con 43 punti.

Nella gara d’andata giocata al “Meazza” lo scorso 31 ottobre, i meneghini si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Correa, sono 48 i precedenti in terra friulana che vedono l’Inter in vantaggio per 21-11 e sedici pareggi.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: TOLFO – PAGLIARDINI

Quarto Ufficiale: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI

Udinese-Inter, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success.

INTER (3-5-2): Handanovic (Radu); Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez.

Dove vedere Udinese-Inter e tv e streaming

Il match Udinese-Inter sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e con il commento tecnico dell'ex calciatore Massimo Ambrosini.

