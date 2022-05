Esonero Mazzarri Cagliari, la società pensa al sostituto: torna Zenga? La posizione di Walter Mazzarri in Sardegna è poco salda dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, e ora la società guidata da Giulini potrebbe optare per un cambio in corsia, a poche giornate dal termine del campionato di Serie A. Ecco le ultime novità.

Esonero Mazzarri, chi lo sostituisce?

Sono ore di riflessione in casa Cagliari pr quanto riguarda il futuro di Walter Mazzarri, la cui posizione è pesantemente in bilico dopo la sconfitta di ieri pomeriggio contro l’Hellas Verona in casa. Come scrive il giornale l’Unione Sarda, infatti, la società starebbe valutando un cambio di rotta per le ultime partite in modo da provare l’assalto alla salvezza. Sarebbero al momento quattro le opzioni per la panchina dei sardi: Leonardo Semplici, Diego Lopez, Alessandro Agostini e Walter Zenga.

Esclusa la vittoria casalinga contro il Sassuolo, il Cagliari ha perso sette delle ultime otto gare giocate in Serie A. Una striscia, questa, che ha permesso alle squadre in zona retrocessione di avvicinarsi in classifica. I tre punti di vantaggio non fanno dormire sonni tranquilli alla dirigenza rossoblù, che riflette sulla posizione di Walter Mazzarri. Va infine ricordato che nelle ultime tre giornate di campionato, la squadra sarda avrà due scontri diretta, contro Salernitana e Venezia, e la gara contro l’Inter.