Genoa in B dopo quindici anni, le parole amare di Criscito: “Lo meritiamo”

La sconfitta col Napoli ha messo fine a una delle stagioni più buie del Genoa, sancendo la retrocessione. Il Genoa in B rappresenta un fallimento che in molti, però, avevano già previsto. Il caos societario e la mancanza di una stabilità (vedasi la gestione Preziosi) hanno portato a un lento declino dei rossoblù che dopo 15 anni salutano la Serie A. In un’intervista a Il Secolo XIX, il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha analizzato la situazione: “Meritiamo la B.”

Il capitano dei rossoblù, che a Marzo era vicinissimo al trasferimento in Canada, ha poi commentato la retrocessione: “Per quello che abbiamo fatto sul campo quest’anno, meritiamo la Serie B. Ma questo è un club che merita ben altro, merita di essere protagonista in Serie A. E allora questa retrocessione deve segnare, è vero, un momento brutto ma anche punto di ripartenza. Da qui deve rinascere un grande Genoa [..] Abbiamo iniziato la stagione con una squadra senza capo né coda. Poi nell’ultima settimana di mercato sono arrivati quattro giocatori. E poi i tre allenatori. Di errori ne sono stati commessi tanti, troppi. Di chi è la colpa? Dei giocatori, degli allenatori, della società. Ognuno ha la propria parte di responsabilità. Spero ci sia ancora spazio per me, sono a disposizione. Ho ancora un anno di contratto e vorrei riuscire a dare una mano per l’immediato riscatto. Ancora non ho parlato con la società, penso lo faremo nei prossimi giorni.”

Mimmo Criscito, quindi, non esclude la sua permanenza nonostante il Genoa in B.