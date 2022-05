Il “ladro” pubblica la medaglia rubata a Pioli – VIDEO

Al termine di Sassuolo-Milan, in particolare al termina della premiazione scudetto, c’è stata un’invasione di campo da parte dei tifosi rossoneri per abbracciare i calciatori rossoneri e strappare qualche selfie. Non tutti però sono scesi in campo con le intenzioni giuste, anzi… Infatti, alcuni tifosi hanno sottratto la medaglia di Stefano Pioli, il quale in conferenza stampa ha anche lanciato un simpatico appello per cercare di riaverla: “Ci terrei a riaverla visto che è l’unica che ho”. La Lega si è subito adoperata per dargliene una nuova, ma sui social è comparso un video che ritrae proprio la medaglia del tecnico rossonero. Ecco di seguito i dettagli e il video.

Il video della medaglia rubata a Pioli

Su Instagram è comparso un video, poi ricondiviso da migliaia di persone, che ritrae la medaglia rubata a Stefano Pioli durante i festeggiamenti per la conquista dello scudetto. Inizialmente fanno la loro comparsa due ragazzi e successivamente la medaglia con la scritta ‘Grazie Pioli’. Ecco di seguito il VIDEO.