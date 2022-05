Milan, ecco la data del raduno estivo in vista della stagione 2022/23

La stagione non è finita neanche da una settimana e già si pensa alla prossima stagione. Il motivo? Il campionato di Serie A 2022/23 inizierà in anticipo per via dei Mondiali in Qatar e il Milan ha già la data del raduno estivo di Milanello. Ecco di seguito tutti i dettagli e le date.

Quando inizierà il raduno estivo del Milan? Ecco la data

Nella stagione 2022/23 il Milan di Stefano Pioli vorrà confermarsi Campione d’Italia e vorrà anche essere più protagonista in Champions League. Per questo motivo la dirigenza rossonera, in attesa di capire l’evolversi della situazione del cambio di proprietà, sta già lavorando sul calciomercato per dare a Stefano Pioli alcuni rinforzi. L’ideale sarebbe prendere dei giocatori con buon anticipo, così da averli a disposizione già da inizio preparazione estiva. Preparazione estiva che inizierà lunedì 4 luglio 2022 a Milanello, mentre i calciatori che sono adesso impegnati con le nazionali raggiungeranno, a grappolo, la squadra nei giorni successivi. La data fissata per i nazionali dovrebbe essere intorno al 14 luglio.