Napoli, Insigne ospite da Rocco Hunt, la frase che fa piangere i tifosi

Poteva essere l’anno del Napoli, con la corsa scudetto che ha visto la squadra azzurra vicinissima alla vittoria del tricolore. Le brutte sconfitte contro Fiorentina ed Empoli hanno condannato i ragazzi di Spalletti all’ennesima delusione, seppur con in tasca la qualificazione in Champions League. C’è amarezza nell’ambiente, specialmente da parte di Lorenzo Insigne, il capitano, che sperava di regalare alla sua Napoli la vittoria della Serie A, prima di andare via. A fine stagione, quindi tra due partite, le parti si separeranno, con l’esterno della nazionale che prenderà il volo in direzione Toronto.

Lorenzo Insigne da Rocco Hunt: “Sarò sempre con voi. Forza Napoli”

La notizia dell’addio, così come l’ufficialità, è arrivata a gennaio, con la squadra canadese che sui propri social ha sponsorizzato l’arrivo del campione campano. La sua Napoli si è divisa, tra chi ha condannato la partenza, definendolo mercenario, e chi gli ha dato ragione, visto i pessimi rapporti con De Laurentiis e una squadra che fatica a raggiungere l’ascesa definitiva. La maglia azzurra sarà sempre cucita su di lui, come più volte ha dichiarato. L’ultimo messaggio d’amore qualche giorno fa, al concerto di Rocco Hunt “Libertà+Rivoluzione Tour” al Palapartenope. Tra una hit e l’altra è salito sul palco anche l’ormai quasi ex calciatore del Napoli.

“Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli” il messaggio che Insigne ha voluto trasmettere ai propri tifosi e a quelli del Napoli, prontamente incalzato da Hunt: “La storia però non si cancella e quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno“. Il rapper ha poi invitato il pubblico a rivolgere “un applauso per Lorenzo Insigne!“, acclamato all’uscita dal palco.

Lorenzo #Insigne sul palco del Palapartenope, ospite di Rocco Hunt: “Come ben sapete, manca poco. Però con il cuore resterò sempre qui con voi. Forza Napoli!” @MGuardasole pic.twitter.com/81fmHS8bZ2 — Napoli Report (@Napoli_Report) May 10, 2022