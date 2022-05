Probabili formazioni Inter Sampdoria: Correa e Lautaro per sognare?

Probabili formazioni Inter Sampdoria: verso il match

Si decide il campionato all’ultima giornata, come non accadeva da moltissimi anni. Questa notte Milano non ha dormito e, comunque vadano le partite di oggi, nemmeno questa sera sarà facile prendere sonno (chi per i festeggiamenti per la vittoria, chi per il rimorso della sconfitta). Milan e Inter si giocano lo scudetto, con i rossoneri in vantaggio di due punti (ad 83 punti in classifica) che affrontano fuori casa il Sassuolo ed hanno a disposizione due risultati su tre per essere campioni d’Italia, mentre i nerazzurri (secondi ad 81 punti) ospiteranno la Sampdoria e dovranno vincere e sperare che anche il Sassuolo faccia altrettanto. Sarà un pomeriggio di grandi emozioni, con due partite che faranno rimanere i tifosi di tutta Italia incollati al televisore.

Probabili formazioni Inter Sampdoria: le scelte di Inzaghi e Giampaolo





QUI INTER – Simone Inzaghi perde per infortunio Gagliardini. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi, col solito modulo (il 3-5-2). In porta Handanovic, supportato dalla difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti, insieme a Lautaro, il favorito sembra Correa (in vantaggio su Dzeko).



QUI SAMPDORIA – Gli indisponibili in casa Samp sono Gabbiadini, Conti e Sensi, mentre Colley è squalificato. Giampaolo, nonostante la Samp non abbia più nulla da chiedere al campionato, non metterà le seconde linee. Pronta dunque la formazione titolare schierata con un 4-5-1. In porta Audero; in difesa Bereszynski e Augello saranno i terzini, con Yoshida (in vantaggio su Magnani) e Ferrari centrali. Candreva e Sabiri gli esterni di centrocampo, con Rincon, Vieira e Thorsby al centro. In avanti ballottaggio apertissimo tra Quagliarella e Caputo.

Probabili formazioni Inter Sampdoria: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa/Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida/Magnani, Ferrari, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Quagliarella/Caputo. All.:Giampaolo.