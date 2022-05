Serie A dove vedere Genoa-Juventus streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 21, si disputerà Genoa-Juventus al Ferraris di Genova: il match è valido per la 36.ma giornata del campionato di Serie A. Match decisivo per i rossoblu di Blessin, che non possono fare altro che vincere se vogliono sperare in una salvezza ormai sempre più lontana: penultimi a 25 punti, i genoani sperano di battere la Juve per evitare il ritorno in Serie B dopo 16 anni dall’ultima volta. La Juve gioca invece solo per preparare la finale di Coppa Italia, visto che il quarto posto è acquisito e il terzo posto non serve, di fatto, a nulla.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni: 36^ giornata Serie A

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Frendrup, Bani, Østigard, Vasquez; Galdames, Badelj, Portanova; Amiri; Ekuban, Yeboah.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

Genoa-Juventus streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

Il match Genoa-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. La gara sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). In streaming sarà possibile guardarla anche su Sky Go.

La gara sarà però visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). In streaming, dunque, sarà possibile guardarla anche su Sky Go, scaricando l’app per dispositivi mobili.