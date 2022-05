Serie A, dove vedere Milan-Atalanta streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Domenica 15 maggio 2022, alle ore 18, si disputerà Milan-Atalanta al Meazza di Milano: il match è valido per la 37.ma giornata del campionato di Serie A. Penultima curva per i rossoneri di Pioli, forse la più insidiosa: la Dea è in cerca di punti per l’Europa, perciò non darà vita facile al Milan che è davvero ad un passo dal tricolore. Mancano quattro punti, ma con una sconfitta casalinga potrebbe consumarsi il sorpasso last minute dell’Inter: vietato sbagliare.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Milan-Atalanta, le probabili formazioni: 37^ giornata Serie A

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel.

Milan-Atalanta streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

Il match Milan-Atalanta sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.