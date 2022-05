Serie A, dove vedere Sassuolo-Milan: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Domenica 22 maggio, alle ore 18, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il Sassuolo di Alessio Dionisi ospiterà il Milan di Stefano Pioli, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Il Sassuolo è decimo con 50 punti (13 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 1-3 contro il Bologna al “Dall’Ara”. Il Milan, invece, è primo con 83 punti (25 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta è vicinissimo alla conquista del suo 19° scudetto, infatti ai rossoneri basterebbe anche un pareggio in quanto in un ipotetico arrivo a pari punti con l‘Inter, sarebbe in vantaggio negli scontri diretti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere Sassuolo-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Sassuolo-Milan, valevole per la 38.a ed ultima giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.