Amichevoli Lazio estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

Amichevoli Lazio estate 2022, il ritiro e i match in programma – Per il quindicesimo anno di fila, la Lazio andrà in ritiro ad Auronzo di Cadore. Dal 6 al 22 luglio si svolgerà la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo, per preparare una stagione che inizierà molto prima del previsto (nel weekend 13-14 agosto) per via dei Mondiali in Qatar. Mai come quest’anno la preparazione avrà dunque un ruolo potenzialmente decisivo e partire forte prima della pausa obbligata di novembre sarà importantissimo per definire lo sviluppo del campionato.

Amichevoli Lazio, esordio stagionale il 10 luglio

I biancocelesti non hanno ancora programmato tutte le amichevoli estive del 2022. Il primo appuntamento sarà domenica 10 luglio contro una rappresentativa locale, tre giorni dopo si replica contro una squadre di Eccellenza o di Serie D, ancora da definire. La squadra di Sarri incontrerà poi due formazioni di livello più alto: il 17 luglio allo stadio Zandegiacomo l’avversario sarà la Triestina, che attualmente milita in Serie C. Tre giorni dopo, sempre allo Zandegiacomo, la Lazio sfiderà invece il Venezia appena retrocesso in B. Le altre amichevoli estive non sono ancora state ufficializzate e calendarizzate.

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito si ritiene decisamente soddisfatto della scelta del ritiro, ricaduta nuovamente su Auronzo di Cadore. “Si è creato un legame indissolubile tra la Lazio ed Auronzo. Il clima e l’affetto degli abitanti ci sostiene e ci permette di lavorare in condizioni psicologiche ideali. Auronzo è casa nostra, sto lavorando per creare un casa della Lazio sul posto. Il clima del territorio è buono sia sotto il profilo climatico che ambientale” – ha dichiarato il numero uno laziale.

Amichevoli Lazio: il calendario completo delle partite estive

Di seguito il calendario ufficiale dei match amichevoli dei biancocelesti attualmente in programma:

Domenica 10 luglio – Lazio-rappresentativa locale

Giovedì 14 luglio – Lazio-squadra di Serie D o Eccellenza (ancora da definire)

Domenica 17 luglio – Lazio-Triestina, stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore

Giovedì 20 luglio – Lazio-Venezia, stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore