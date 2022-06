Dove vedere sorteggio calendario Serie A, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Venerdì 24 giugno, alle ore 12, avverrà il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023. Prima di scoprire dove vedere sorteggio calendario Serie A in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle date della stagione e sui criteri relativi alla compilazione del calendario.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A, le date

Il campionato di Serie A 2022-2023 prenderà il via il weekend del 13-14 agosto e entro la fine del mese si disputeranno altre tre giornate (21, 28 e il turno infrasettimanale del 31). Prima della sosta per le Nazionali tra il 19 e il 27 settembre, si disputeranno 3 turni: 4, 11 e 18 settembre. Ad ottobre ci saranno 5 turni di campionato: 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre. A novembre si giocherà il 6, il 9 (infrasettimanale) e il 13, ultimo turno prima della sospensione del campionato per il Mondiale in Qatar. La ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale sarà il 4 gennaio e si giocherà anche l’8 gennaio. Nel mese di gennaio si giocherà anche il 15, il 22 e il 29. Nel mese di febbraio si disputeranno 4 turni: 5, 12, 19, 26 febbraio. A marzo saranno tre le giornate da disputare: 5, 12 e 19

prima della sosta per le Nazionali. Ad aprile e maggio si giocherà tutti i weekend a disposizione e a maggio ci sarà il turno infrasettimanale del 3 maggio. L’ultima giornata di campionato si disputerà il 4 giugno.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A, ecco i criteri per la compilazione

Come nella stagione 2021-2022, anche in questo campionato il calendario sarà asimmetrico con le gare del girone del ritorno completamente diverse da quelle del girone d’andata. Ecco i principali criteri per la compilazione del calendario:

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

Non ci saranno più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

In caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

Nei turni infrasettimanali non ci saranno derby (sia cittadini che regionali) e gare tra le big del campionato;

Alla prima e all’ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti;

Non ci saranno incontri ripetuti rispetto alla stagione 2021-2022;

Nella prima giornata non ci saranno incontri tra due squadre che si sono incontrate nella prima giornata di due campionati precedenti;

All’ultima giornata non ci saranno incontri tra due squadre che si sono affrontate nell’ultima giornata di due campionati precedenti;

Le squadre che partecipano alla Champions League non verranno sorteggiate con squadre partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il sorteggio del calendario di Serie A di venerdì 24 giugno alle ore 12, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Inoltre il sorteggio sarà disponibile in streaming gratuito sul canale You Tube della Serie A.