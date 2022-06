Mercato Serie A, Raspadori Milan: ritorno di fiamma? Il Milan neocampione d’Italia, non molla la pista che porta a Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo potrebbe essere il trequartista di Pioli per la prossima stagione sportiva.

Giacomo Raspadori resta in orbita Milan. Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha parlato degli ultimi movimenti di mercato del Milan. Il club rossonero cerca due colpi per la trequarti, un esterno destro e un trequartista. Si era parlato anche di Domenico Berardi e Traorè, ma il vero obiettivo potrebbe essere proprio il Jack del club emiliano.

Raspadori Milan, il club torna sull’attaccante neroverde?

Una delle priorità del Milan in questa sessione di calciomercato è quella relativa al trequartista. La dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un grande nome per rinforzare uno dei reparti più deboli della formazione di mister Stefano Pioli. Queste le parole del giornalista: “Ieri è sfumato, dopo Botman, anche Renato Sanches. Torna invece di moda il nome di Raspadori perché su De Ketelaere il Bruges fa muro e chiede 40 milioni, mentre Asensio ha un ingaggio alto. Questa è una pista che possiamo considerare buona e settimana prossima potrebbe esserci un’offerta del Milan per questo talento della nazionale che può giocare in più ruoli della trequarti e dell’attacco. Sull’ex bianconero si può inserire il Milan qualora continuassero le frizioni con l’Inter. In difesa potrebbe entrare Diallo in prestito, che farebbe uscire Gabbia verso la Sampdoria.”