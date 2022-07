Amichevoli estive, dove vedere Napoli-Anaune tv e streaming gratis: Sky o Mediaset?

DOVE VEDERE NAPOLI ANAUNE IN TV E IN STREAMING GRATIS – In questo inizio di luglio, tutte i club si stanno preparando per arrivare al massimo della forma per l’avvio della stagione. Le prime amichevoli servono a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti a livello fisico al momento dell’avvio del campionato: il Napoli comincia dal match con la Bassa Anunia nel ritiro di Dimaro. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Bassa Anaunia in tv e in streaming.

Quando si gioca Napoli-Anaune: data e luogo del match amichevole

Napoli-Bassa Anaunia si disputerà giovedì 14 luglio 2022 alle ore 18, al centro sportivo di Dimaro in Trentino.

Dove vedere Napoli-Anaune amichevole 14 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Napoli-Bassa Anaunia, prevista per il 14 luglio 2022 a Dimaro e valida come amichevole pre-campionato, potrebbe essere trasmessa su Sky Primafila come l’anno scorso. Al momento, però, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito (IN AGGIORNAMENTO).