Amichevoli estive, dove vedere Salernitana-Schalke 04 tv e streaming gratis: OneFootball o Sportitalia?

DOVE VEDERE SALERNITANA SCHALKE 04 IN TV E IN STREAMING GRATIS – In questo inizio di stagione, tutte le squadre di Serie A si preparano per arrivare al top per l’avvio del campionato. Le prime amichevoli servono a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti a livello fisico al momento dell’avvio del campionato: la Salernitana ha già affrontato lo Jenbach vincendo 9-0. Mercoledì, la gara contro i tedeschi dello Schalke: ecco tutte le informazioni su dove vedere Salernitana-Schalke 04 in tv e in streaming.

Quando si gioca Salernitana-Schalke 04: data e luogo del match amichevole

Salernitana-Schalke 04 si disputerà mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 18, a Worgl in Svizzera.

Dove vedere Salernitana-Schalke 04 amichevole 13 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Salernitana-Schalke 04, prevista per il 13 luglio 2022 a Worgl e valida come amichevole pre-campionato, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento su alcuna rete televisiva. Sarà però possibile guardare l’amichevole in programma in Austria su One Football in streaming in pay-per-view, utilizzando l’app del servizio.