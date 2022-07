Amichevoli Juventus estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI JUVENTUS ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Da luglio comincia la nuova stagione: ricordiamo che la Serie A comincerà ben prima del solito, nel weekend tra il 13 e il 14 agosto. Per questo, la preparazione pre-campionato sarà fondamentale per sprintare fin da subito e fino alla pausa per i Mondiali in Qatar da metà novembre a fine dicembre. La Juventus sarà protagonista, durante il mese di luglio, di importanti amichevoli negli States, che saranno utili per vedere il livello di preparazione della squadra di Allegri.

Ritiro Juventus, quando comincia: lunedì 4 luglio primo raduno con Allegri

La Juventus si radunerà per la prima volta lunedì 4 luglio alla Continassa. In attesa di scoprire i colpi di mercato, la squadra bianconera si ritroverà alla Continassa prima di volare negli Stati Uniti: arriverà già dal primo luglio Dusan Vlahovic, che vuol farsi trovare pronto dopo un infortunio agli addominali nel finale di stagione. Anche Chiesa potrebbe presto tornare a lavorare in gruppo, per recuperare in vista almeno di settembre.

Amichevoli Juventus estate 2022, quando si gioca: tour negli USA per i bianconeri, big match con Real Madrid e Barcellona

Per ora, sono quattro le amichevoli pre-campionato organizzate dalla Juventus. Dopo due anni di stop ai tornei ed alle amichevoli internazionali, la Juventus riparte con una tourneé negli Stati Uniti d’America. Ecco dunque tre amichevoli di lusso contro i messicani del Guadalajara e le due big spagnole a Las Vegas, Dallas e Los Angeles.

Venerdì 22 luglio – Juventus-Club Deportivo Guadalajara; Allegiant Stadium di Las Vegas

Martedì 26 luglio – Barcellona-Juventus; Cotton Bowl Stadium di Dallas

Sabato 30 luglio – Real Madrid-Juventus; Rose Bowl Stadium di Los Angeles

Mercoledì 3 agosto – Juventus A-Juventus B; Villar Perosa