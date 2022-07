Calciomercato Inter, il punto: da Skriniar a Sanchez a Milenkovic

Dopo un Giugno scoppiettante e le due grandi delusioni di Luglio ovvero i mancati acquisti di Dybala e Bremer, l’Inter vive una fase di stallo nel calciomercato: le cessioni da effettuare sono sempre bloccate, acquisti all’orizzonte non se ne vedono e il +60 da fare entro il 2023 rimane al momento molto complicato da raggiungere.

Dopo gli acquisti fatti e quelli mancati, si riparte?

Da un momento all’altro, però, il calciomercato nerazzurro potrebbe ripartire e regalarci altri fuochi d’artificio: dopo il boom di acquisti di Giugno (Asllani, Lukaku, Mhkitaryan, Onana e Bellanova) e dopo le trattative da soap opera per Bremer e Dybala, adesso è arrivato il momento di decidere cosa fare con Skriniar e Sanchez e che acquisti valutare per il reparto difensivo.

Skriniar, permanenza e rinnovo: i tifosi sperano

Per il difensore slovacco si sta prospettando una soluzione inimmaginabile fino a qualche giorno fa: permanenza a Milano e rinnovo con l’Inter, per la gioia di tutti i tifosi interisti. Il Psg, infatti, non intende accontentare i nerazzurri sulla cifra richiesta di 70 milioni di euro, e tra l’altro Marotta non vuole e non può privarsi di un pezzo da 90 della rosa dopo non aver potuto prendere Bremer e Dybala.

Sanchez, o buonuscita piena o niente addio

Sanchez, invece, rimane fermo sulla sua decisione: se l’Inter vuole liberarlo deve dargli tutto lo stipendio annuale come buonuscita, altrimenti è disposto anche a rimanere fuori rosa. Inoltre nel suo futuro si vede ancora in una squadra di primo piano tra i top 5 campionati d’Europa, ma al momento nessuna big si è fatta realmente avanti per lui.

Su Pinamonti piomba il Sassuolo, Correa e Dzeko restano

Tra le altre uscite, Pinamonti è cercato dal Sassuolo che lo ha individuato come sostituto di Scamacca appena trasferitosi al West Ham. Lazaro non ha richieste, mentre Radu si è appena trasferito alla Cremonese. Agoumè e Salcedo sono in attesa della cessione ma non ci sono trattative in corso. Su Gagliardini solo voci, mentre per Correa e Dzeko si fa sempre più certa la permanenza in nerazzurra per un’altra stagione.

Occhio alla sorpresa Mertens, Milenkovic resta obiettivo

Sul fronte entrate, Milenkovic resta sempre l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa, ma al momento le richieste viola restano impraticabili (20 milioni di euro). Nelle ultime ore gira il nome di Mertens, svincolato, ma finchè non partono 2 tra Sanchez, Dzeko e Correa non arriveranno altri attaccanti.