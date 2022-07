Napoli-Espanyol diretta tv e streaming gratis Dazn o Sky? Dove vedere amichevole estiva

DOVE VEDERE NAPOLI ESPANYOL IN TV E IN STREAMING GRATIS – Ormai manca sempre meno all’inizio del campionato. Il weekend del 13-14 agosto incombe sempre di più, ed ora le squadre del nostro campionato devono cominciare a scaldare i motori per davvero: per tutte le gare prima della sosta per i Mondiali sarà vietato sbagliare, per non ritrovarsi con un grosso handicap di punti dopo Natale. Il Napoli si prepara ad affrontare gli spagnoli dell’Espanyol: ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Espanyol in tv e in streaming.

Quando si gioca Napoli-Espanyol: data del match amichevole

Napoli-Espanyol si disputerà sabato 6 agosto 2022 alle ore 19.

Dove vedere Napoli-Espanyol amichevole 6 agosto 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Napoli-Espanyol, prevista per il 06 agosto 2022 e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta su Sky Primafila, in pay-per-view. Pertanto, per assistere all’evento bisognerà collegarsi al canale dedicato alla gara (codice d’acquisto in PPV 451814) e si potrà acquistare la visione del match al prezzo di 9,99€.