Roma-Tottenham diretta tv e streaming gratis Dazn o Sportitalia? Dove vedere amichevole estiva

DOVE VEDERE ROMA TOTTENHAM IN TV E IN STREAMING GRATIS – In questo inizio della nuova stagione, tutte le squadre del nostro campionato si preparano per arrivare al top della condizione per la prima giornata di Serie A. La Roma ha già affrontato diverse gare internazionali, come quelle con Sunderland, Nizza e Sporting Lisbona. Ora, la squadra di Mourinho affronterà gli inglesi del Tottenham: ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma-Tottenham in tv e in streaming.

Quando si gioca Roma-Tottenham: data del match amichevole

Roma-Tottenham si disputerà sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:15.

Dove vedere Roma-Tottenham amichevole 30 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Roma-Tottenham, prevista per il 30 luglio 2022 e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà quindi possibile guardare il match della squadra di Inzaghi in streaming sulla piattaforma del servizio, disponibile per pc, smartphone e tablet ma anche per smart tv: ovviamente, però, bisogna disporre di un abbonamento a Dazn. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi