Twente-Bologna diretta tv e streaming gratis Dazn o Sportitalia? Dove vedere amichevole estiva

DOVE VEDERE TWENTE BOLOGNA IN TV E IN STREAMING GRATIS – Prosegue la preseason per le squadre di Serie A, con il campionato che ormai è sempre più alle porte. Tutti stanno cercando di spingere al massimo per trovare la condizione ideale in vista delle prime gare ufficiali: il Bologna ha perso 1-0 l’ultima amichevole disputata, quella contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Adesso una sfida ad un’altra olandese: ecco tutte le informazioni su dove vedere Twente-Bologna in tv e in streaming.

Quando si gioca Twente-Bologna: data del match amichevole

Roma-Tottenham si disputerà venerdì 29 luglio 2022 alle ore 19.

Dove vedere Twente-Bologna amichevole 29 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Twente-Bologna, prevista per il 29 luglio 2022 e valida come amichevole pre-campionato, non dovrebbe essere trasmessa su alcuna rete televisiva, né in chiaro, né a pagamento, né in streaming. Dunque, l’unico modo per seguire la gara del Bologna sarà attraverso i canali social del club felsineo, che provvederà ad aggiornare i tifosi in merito al match di Enschede.