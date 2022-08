Dove vedere Lazio-Inter, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Inter, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i nerazzurri con sei punti e i biancocelesti che seguono con quattro.

Sono 80 i precedenti nella Capitale con i padroni di casa avanti per 29-22 e ventinove pareggi; l’arbitro della sfida sarà Michael Fabbri della sezione A.I.A. di Ravenna.

Lazio-Inter, sestina arbitrale

ARBITRO: Fabbri

ASSISTENTI: Pagliardini – Vecchi

IV° UFFICIALE: Maresca

VAR: Aureliano

AVAR: Carbone

Lazio-Inter, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming

L'incontro tra Lazio-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell'ex calciatore Dario Marcolin.

Per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard, due dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) si possono utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

16 ottobre 2021, Lazio-Inter 3-1: gli highlights