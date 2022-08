Inter-Cremonese, Inzaghi: “Partita matura, ora voglio un difensore”

Tra tv e conferenza stampa, nel post partita di Inter-Cremonese Simone Inzaghi parla della bella vittoria della sua squadra contro la neopromossa guidata da Alvini, attualmente ferma a zero punti dopo 4 giornate: “In questi giorni si è parlato tanto di Lazio-Inter, ma l’Olimpico è un campo difficile e se Dumfries avesse fatto quel gol staremmo parlando di un risultato diverso. Stasera era importante l’approccio e non abbiamo sbagliato: la Cremonese è venuta qui con un atteggiamento molto aggressivo, ma noi abbiamo preparato la gara”.

“Lautaro è entrato benissimo, Correa non ha nulla”

“Stasera abbiamo fatto una partita da squadra matura” – prosegue il tecnico – “Adesso arriva il Milan, ma giocare contro di loro con un punto in più non vuol dire nulla, è troppo presto per guardare la classifica. Abbiamo un punto in più rispetto lo scorso anno, la condizione fisica sta crescendo e ci sono da giocare tantissime partite, dobbiamo assolutamente migliorare. Lautaro è entrato benissimo in campo, come tutti d’altronde. Per Correa solo una botta e affaticamento, non ci dovrebbero essere problemi”.

“Galtier parla di Skriniar, io non parlo di giocatori altrui”

Sul mercato: “Voglio un difensore, ci serve assolutamente, al momento ho 5 difensori e nessun sostituto di De Vrij. Giocheremo ogni 3 giorni, quindi in quel reparto manca un giocatore e siamo pochi. Ho riferito la cosa a chi di dovere, la società sa benissimo che ci manca un difensore. Gosens? Non so nulla, a me manca un centrale difensivo, dico solo questo. Spero di essere accontentato. Le parole di Galtier su Skriniar? Io non parlo di giocatori di altre squadre, se lui lo ha fatto come dite ne prendo atto”.