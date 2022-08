Verso Juventus Sassuolo: infortunati, squalificati e indisponibili del match. Da Pogba a McKennie passando per gli squalificati Kean, Maxime Lopez e Rabiot: la lista degli assenti e indisponibili per Juventus-Sassuolo, match che chiuderà la prima giornata di Serie A TIM 2022-23.

Il Sassuolo Calcio sta per tornare in campo in una gara ufficiale. Oggi pomeriggio la gara di Coppa Italia contro il Modena, e una settimana più tardi invece il debutto in Serie A contro la Juventus. I neroverdi scenderanno infatti in campo il 15 agosto alle 20.45 in casa della Juventus, nel match che chiuderà la prima giornata di questa nuova stagione sportiva. Un battesimo di fuoco per il club neroverde che l’anno scorso però vinse per la prima volta nella sua storia in casa della Vecchia Signora. Ma quali sono gli assenti, gli squalificati e gli infortunati del match? Scopriamolo insieme.

Infortunati Juventus Sassuolo, ecco gli indisponibili e gli squalificati della sfida

SITUAZIONE CASA JUVENTUS

Già lunga la lista degli indisponibili del club bianconero guidato da Max Allegri. Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di Weston McKennie: problema alla spalla per l’americano, out almeno un mese e dunque sicuramente assente al debutto contro la Juventus. Sono sei in totale gli assenti in casa Juve. Oltre all’americano mancheranno gli altri infortunati Paul Pogba, appena tornato in bianconero e ko per un problema al ginocchio, i lungodegenti Federico Chiesa e Kaio Jorge, assenti già dalla scorsa stagione e in via di recupero, oltre agli squalificati Moise Kean e Adrien Rabiot. In dubbio anche Juan Cuadrado che salterà l’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid ma dovrebbe farcela contro il Sassuolo.

SITUAZIONE CASA SASSUOLO

Più tranquilla invece la situazione in casa emiliana. Mancherà invece sicuramente lo squalificato Maxime Lopez che dovrà scontare la squalifica rimediata dopo il giallo all’ultima giornata contro il Milan. Nella lista degli infortunati anche Junior Traore che starà fuori a lungo. Da valutare invece Filippo Romagna, Jeremy Toljan e Gianluca Pegolo che non saranno a disposizione di Dionisi per il derby di Coppa Italia contro il Modena.

INDISPONIBILI JUVE: McKennie

INFORTUNATI JUVE: Paul Pogba, Federico Chiesa, Kaio Jorge

SQUALIFICATI JUVE: Moise Kean, Adrien Rabiot

INDISPONIBILI: –

SQUALIFICATI SASSUOLO: Maxime Lopez

INFORTUNATI SASSUOLO: Junior Traorè, Filippo Romagna, Jeremy Toljan, Gianluca Pegolo