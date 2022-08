Pogba, la scelta sull’operazione: quando rientrerà il francese

Paul Pogba è entrato nella seconda fase del recupero dall’infortunio rimediato a luglio negli Stati Uniti che lo sta tenendo lontano dai campi della Serie A. Secondo Tuttosport, il centrocampista francese avrebbe ripreso a correre, anche se solo sul tapis roulant.

Pogba sulla via del recupero: la Juve lo aspetta

L’ex centrocampista del Manchester United, che ha deciso di non operarsi per i problemi al menisco (molto probabilmente anche in vista del Mondiale in Qatar a novembre), punta a tornare in campo tra meno di un mese. Al momento, le sensazioni della Juventus sul recupero del giocatore sono positive. Lo scenario più ottimistico vedrebbe il francese tornare in campo già per Juventus-Salernitana, in programma l’11 settembre e valida per la 6a giornata di campionato.