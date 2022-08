Serie A, dove vedere Empoli Fiorentina: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Empoli Fiorentina: verso il match

Archiviata la prima giornata di Serie A, è arrivato il momento della seconda. In questo turno di campionato l’Empoli di Paolo Zanetti ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, per quello che è il derby toscano della Serie A. L’Empoli è reduce dalla sconfitta per 1 a 0 rimediata contro lo Spezia nel primo turno di campionato; la Fiorentina è reduce dalla vittoria per 3 a 2 raggiunta in extremis contro la Cremonese, grazie al gol di Mandragora su papera del portiere avversario. La Viola ha inoltre ben figurato nella prima partita europea della stagione contro il Twente, vinta per 2 a 1 (gara valevole per le qualificazioni ai gironi della Conference League).

Dove vedere Empoli Fiorentina: l’orario del match

La sfida tra Empoli e Fiorentina andrà in scena domenica 21 agosto alle ore 18:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Carlo Castellani di Empoli.

Segui Empoli-Fiorentina solo su Dazn. Attiva ora.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Empoli Fiorentina

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. (Attiva DAZN a partire da 29.99 €/mese. Disdici quando vuoi). Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast.