Serie A, dove vedere Hellas Verona Atalanta: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Hellas Verona Atalanta: verso il match

Archiviata la seconda giornata di Serie A, è arrivato il momento della terza. In questo turno di campionato l’Hellas Verona di Cioffi ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Due squadre che negli ultimi anni sono state spesso accostate tra di loro per un simile modo di giocare, dovuto anche ad un assetto di gioco che spesso finisce per coincidere. L’Hellas è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Bologna ed attualmente si trova al diciassettesimo posto in classifica con 1 solo punto. La Dea è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Milan e si trova all’ottavo posto con 4 punti.

Dove vedere Hellas Verona Atalanta: l’orario del match

La sfida tra Hellas Verona e Atalanta andrà in scena domenica 28 agosto alle ore 18:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Bentegodi di Verona.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Hellas Verona Atalanta

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast.