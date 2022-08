Sabato 20 agosto, alle ore 20.45, a “San Siro”, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà lo Spezia di Luca Gotti, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Inter-Spezia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I nerazzurri dopo la vittoria in extremis per 1-2 a “Via del Mare” contro il Lecce con gol decisivo di Dumfries al quarto minuto di recupero, vogliono debuttare bene davanti al proprio pubblico che spingerà l’Inter alla seconda vittoria in questo campionato. Lo Spezia, invece, non vorrà sfigurare contro un ottimo avversario come l’Inter dopo il successo casalingo per 1-0 contro l’Empoli.

Inter-Spezia sarà diretta dal signor Luca Ghersini della sezione di Genova, coaudiuvato da Di Iorio e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Santoro. Var ed Avar saranno rispettivamente Marini e Guida.

Segui Inter-Spezia su DAZN. Attiva ora.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Dove vedere Inter-Spezia, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Inter-Spezia, valevole per la 2.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport 251. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match di “San Siro” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.