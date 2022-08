Serie A, dove vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Lunedì 15 agosto 2022, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Sassuolo all’Allianz Stadium di Torino: il match è valido per la prima giornata del campionato di Serie A. La stagione del Sassuolo è partita malissimo, con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Modena e con il nervosismo di Berardi nel dopo-partita. La Juventus di Allegri vuole quindi partire forte evitando subito il primo ostacolo, affidandosi a Di Maria in attesa di Paul Pogba.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni: 1^ giornata Serie A

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di María, Vlahović, Cuadrado.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Defrel, Ceide.

Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn?

