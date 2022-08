Serie A, probabili formazioni Spezia-Sassuolo: chance per Pinamonti?

Sabato 27 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Spezia-Sassuolo. Le due compagini, guidate da Luca Gotti e Alessio Dionisi, si sfideranno allo stadio Alberto Picco di La Spezia, dinanzi ad una discreta cornice di pubblico. In questa pagina le probabili formazioni di Spezia-Sassuolo.

La presentazione del match

La 3^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospite dello Spezia, nel match in programma sabato 27 agosto alle 20:45 all’Alberto Picco di La Spezia. Dopo la prima vittoria stagionale contro il Lecce, i ragazzi di Dionisi vogliono portare a casa altri 3 punti. Lo Spezia arriva dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Inter.

In casa Sassuolo, mister Dionisi dovrà fare i conti con le assenze di Romagna, Traorè e Muldur (operatosi a causa di una frattura al malleolo destro). In casa Spezia, mister Gotti dovrà fare sicuramente a meno di Amian, Antiste e Ferrer, con le condizioni di Verde da valutare.

Spezia-Sassuolo probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: giovedì 25 agosto, ore 15:05

QUI SASSUOLO

Contro i bianchi il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 di base. In porta, come sempre Consigli, portiere titolare e confermatissimo tra i pali. In difesa non ci sono dubbi sull’assenza di Mert Muldur che si è infortunato proprio all’esordio contro la Juve , dunque al suo posto dovrebbe esserci Toljan, mentre a sinistra il ballottaggio tra Kyriakopoulos e Rogerio dovrebbe essere vinto dal laterale greco. Al centro della difesa, sicuro di una maglia da titolare Ferrari, dubbi sul suo partner con Erlic favorito su Ayhan ma attenzione anche a Tressoldi. In mezzo al campo, conferme per Lopez, ci sarà spazio anche per Henrique (in ballottaggio con il norvegese Thorstvedt) con Frattesi mezz’ala destra. In avanti Berardi ed Ceide potrebbero agire nel tridente con Pinamonti (ma il norvegese potrebbe essere rimpiazzato da Kyriakopoulos).

Ballottaggi: Erlic-Ayhan 55%-45%, Rogerio-Kyriakopoulos 65%-35%, Matheus Henrique-Thorstvedt 55%-45%, Kyriakopoulos-Ceide 60%-40%, Pinamonti-Defrel 55%-45%

Indisponibili: Traorè, Muldur, Romagna

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

QUI SPEZIA

Luca Gotti rinuncerà a Daniele Verde ma anche all’obiettivo di mercato Janis Antiste. Davanti al confermatissimo Dragowski ecco la difesa a tre con Caldara e Nikolaou braccetto e con Kiwior centrale. A centrocampo Reca e Gyasi saranno gli esterni, con Bourabia in regia al fianco di Bastoni e di Agudelo (oppure Sala), mentre in attacco Verde è fermato da delle noie muscolari, potrebbe anche toccare a Strelec dal 1′ con Nzola a fare da prima punta.



Ballottaggi: Agudelo-Sala 65%-35%, Bastoni-Kovalenko 55%-45%

Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer, Verde

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (3-5-2): Dragoswki, Caldara, Kiwior, Nikolau; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos