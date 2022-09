Il calendario del Lecce fino al Mondiale: una serie di partite non semplici per la formazione di Baroni

Il Lecce di Marco Baroni ha iniziato questa stagione con il piglio giusto e al momento occupa la quindicesima posizione in classifica, portando in campo anche un bel gioco. Prima di questa sosta per le Nazionali, la formazione giallorossa ha collezionato una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte e si prepara ad un tour de force abbastanza complicato prima del Mondiale in Qatar. Ecco di seguito i dettagli e il calendario dall’ottava alla quindicesima giornata di Serie A.

Il calendario del Lecce fino al Mondiale: si inizia con la Cremonese

Il Lecce inizierà domenica 2 ottobre alle ore 15:00 contro la Cremonese il tour de force che porterà alla sosta per i Mondiali in Qatar. Subito una sfida da non perdere, anzi da vincere per portarsi dalla propria lo scontro diretto. Poi per la formazione di Baroni arriveranno una serie di match abbastanza complicati e dove ogni punto avrà il peso dell’oro: Roma, Fiorentina, Juventus, Udinese ed Atalanta. In mezzo, una sfida importante con il Bologna al Dall’Ara e infine l’ultima sfida prima della sosta contro la Sampdoria. Ecco il calendario:

Lecce-Cremonese (02/10) al Via del Mare;

Roma-Lecce (09/10) allo Stadio Olimpico;

Lecce-Fiorentina (17/10) al Via del Mare;

Bologna-Lecce (23/10) al Dall’Ara;

Lecce-Juventus (29/10) al Via del Mare;

Udinese-Lecce (04/11) alla Dacia Arena;

Lecce-Atalanta (09/11) al Via del Mare;

Sampdoria-Lecce (12/11) al Marassi.