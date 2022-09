Serie A, dove vedere Bologna-Fiorentina: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Domenica pomeriggio, alle ore 15 al Renato Dall’Ara di Bologna si disputerà il match Bologna-Fiorentina, valevole per la 6.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al sedicesimo posto in classifica con 3 punti, mentre i viola di mister Italiano si trovano a quota 6 punti con la undicesima posizione conquistata fino ad ora.

La sesta giornata di Serie A TIM propone il Derby dell’Appennino: Bologna-Fiorentina. Tra le due squadre ci sono 6 posizioni in classifica, coi toscani al 10° posto con 6 punti e gli emiliani al 16° a 3 punti. Nella passata stagione i ragazzi di Italiano riuscirono ad imporsi sia in casa che in trasferta, conquistando così 6 punti fondamentali per la qualificazione in Conference League. Il Bologna dovrebbe cambiare poco o niente nell’undici iniziale. La Fiorentina dovrebbe schierare in attacco Jovic, ancora una volta preferito a Cabral. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e streaming

Il match Bologna-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Alberto Santi e con il commento tecnico dell'ex calciatore Alessandro Budel, con il pre e post partita in diretta Renato Dall'Ara di Bologna con Maria Pia Beltran.