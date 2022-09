Dove vedere Salernitana-Lecce, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match Salernitana-Lecce, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i granata con sette punti, mentre i giallorossi ne hanno tre.

Sono trentadue i precedenti in terra campana, con i padroni di casa avanti per 14-7 e undici pareggi; l’arbitro della sfida sarà Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Nicolò Cipriani di Empoli (Firenze), Quarto Ufficiale Giacomo Camplone di Pescara, mentre al VAR opererà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, con AVAR Matteo Passeri di Gubbio (Perugia).

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Salernitana-Lecce, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Candreva; Piatek, Dia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda.

Segui Salernitana-Lecce su DAZN. Attiva ora.

Dove vedere Salernitana-Lecce in tv e streaming

L’incontro tra Salernitana-Lecce sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform con telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin.

Per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard, due dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) si possono utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

L’incontro dell'”Arechi” andrà in onda anche su anche su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251): telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match tra bianconeri e biancocelesti sarà trasmesso anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Serie B 2020/21, Salernitana-Lecce 1-1: gli highlights