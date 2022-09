Una tegola dopo l’altra al Milan, si fermano Calabria, Hernandez e Tonali. Tutti da valutare a breve. Le ultime sullo spogliatoio rossonero dopo il ko rifilato dal Napoli.

Milan, si fermano Calabria, Hernandez e Tonali

Davide Calabria è uscito dal campo già durante il match contro i partenopei. A fine gara Stefano Pioli ha confermato l’infortunio. Per lui un affaticamento muscolare al flessore. Theo Hernandez, invece, è partito per unirsi alla Nazionale francese. L’ex Real Madrid ha lasciato il ritiro con la sua nazionale in anticipo, con Deschamp che è corso ai ripari e ha convocato Lucas Digne al suo posto. Theo è alle prese con un problema all’adduttore destro. Nella fase finale della di ieri contro il Napoli si è più volte toccato la zona sofferente.

Non ci sono problemi gravi per i giocatori che verranno valutati meglio a Milano. Entrambi sono fortunati perché la sosta impedirà a Pioli di averli assenti nei prossimi match. Senza intoppi dovrebbero essere già presenti contro il Bologna il 1° ottobre.

Stessa sorte per Tonali, per lui affaticamento muscolare. L’ex centrocampista del Brescia ne avrà per una settimana. Così come gli altri due giocatori, tornerà a disposizione di Stefano Pioli per l’ottava di campionato.