Probabili formazioni Udinese Inter: il dubbio tra Gagliardini e Mkhitaryan

Probabili formazioni Udinese Inter: verso il match

Archiviata la sesta giornata, nella quale l’Inter di Inzaghi ha battuto per 1 a 0 il Torino, è il momento della settima. In questo turno di campionato i nerazzurri affronteranno l’Udinese di Andrea Sottil, squadra rivelazione di questo inizio di campionato. I fiuliani si trovano infatti al quarto posto in classifica con 13 punti e sono reduci dalla vittoria per 3 a 1 contro il Sassuolo. La squadra allenata da Inzaghi si trova invece al sesto posto con 12 punti. I nerazzurri sono anche reduci dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta in Champions contro il Viktoria Plzen e vorranno continuare su questo passo per scacciare via il momento di crisi.

Probabili formazioni Udinese Inter: le scelte di Sottil e Inzaghi

QUI UDINESE – Gli indisponibili per Sottil sono Masina e Buta. Il tecnico dei bianconeri si affiderà al 3-5-2 con Silvestri in porta. In difesa Becao, Perez e Nuytinck. Sugli esterni ancora Pereyra a destra con Udogie a sinistra. Sulla linea di centrocampo Lovric (insidiato da Samardzic), Walace e Makengo. In avanti Deulofeu a supporto della punta che dovrebbe essere Beto (ma resta vivo il ballottaggio con Success).

QUI INTER – Oltre a Lukaku e Dalbert, Simone Inzaghi perde per infortunio Calhanoglu. Rischia di non poter prendere parte al match Brozovic per un problemino riscontrato in rifinitura. Il modulo sarà il classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Dubbio al centro della difesa col ballottaggio da Acerbi (che ha ben figurato in Champions) e De Vrij, mentre a completare il reparto saranno Skriniar e Bastoni. Dumfries agirà sulla corsia destra mentre è aperto il ballottaggio a sinistra tra Dimarco e Darmian. A centrocampo Brozovic (con Asllani in preallarme), Barella e uno tra Gagliardini e Mkhitaryan per sostituire Calhanoglu. In avanti Lautarro affiancato da uno tra Dzeko e Correa.

Probabili formazioni Udinese Inter: lo schieramento in campo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Pereyra, Lovric/Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto/Success. All.: Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi/De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic/Asllani, Gagliardini/Mkhitaryan, Dimarco/Darmian; Lautaro, Dzeko/Correa. All.: Inzaghi.