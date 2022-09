Sampdoria – Milan, Pioli: “Vogliamo vincere tutte le partite”

Sampdoria – Milan è il match utile a Pioli per rilanciare i rossoneri dopo un pareggio anonimo in casa del Salisburgo. Il tecnico dei Campioni d’Italia in carica nella conferenza pre-partita ha detto la sua sulla squadra di Giampaolo: “Un avversario solido e motivato, con una identità precisa. Arriva da una sconfitta che gli porterà determinazione e sappiamo cosa ci aspetta”.

Sampdoria – Milan: Rebic out

Stefano Pioli non fornisce indicazioni precise su chi scenderà in campo contro i blucerchiati: “Per me non sono solo gli 11 giocatori. Ho un gruppo di giocatori forti e abbiamo un’identità precisa. In allenamento tutti danno il massimo e per me gli 11 di partenza sono sempre i migliori per la partita che affronto, ma non avremo mai la controprova. Non faccio rotazioni per coinvolgere tutti a prescindere, ma per vincere le partite”. Ad ogni modo con ogni probabilità l’attaccante croato non sarà presente in campo: “Rebic ha un dolore forte alla schiena e sta facendo di tutto per tornare”. Nel reparto offensivo dovrebbe rifiatare Giroud e per Origi sono in rialzo le chance di giocare dal primo minuto: “Sta meglio e ha avuto minutaggio per migliorare la condizione. Ha bisogno di giocare ed è un ottimo giocatore”.