Serie A, dove vedere Fiorentina Hellas Verona: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Fiorentina Hellas Verona: verso il match

Archiviata la sesta giornata di Serie A, è arrivato il momento della settima. In questo turno di campionato la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà l’Hellas Verona di Gabriele Cioffi. La squadra di Italiano nello scorso turno di campionato ha perso per 2 a 1 contro il Bologna e non è andata meglio neanche in Conference League, dove la squadra toscana ha subito una pesante sconfitta per 3 a 0 contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir. In classifica la Viola si trova all’undicesimo posto con 6 punti, a loro è richiesta una reazione a cominciare da questo turno. L’Hellas è reduce dalla sconfitta per 2 a 0 rimediata contro la Lazio ed in classifica si trova al quindicesimo posto con 5 punti.

Dove vedere Fiorentina Hellas Verona: l’orario del match

La sfida tra Fiorentina ed Hellas andrà in scena domenica 18 settembre alle ore 15:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Artemio Franchi di Firenze.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Fiorentina Hellas Verona

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast.