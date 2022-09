Serie A, dove vedere Juventus-Bologna streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Domenica 2 ottobre 2022, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Bologna all’Allianz Stadium di Bologna: il match è valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Partita che diventa decisiva per la Juventus, visto che la squadra di Allegri non può più perdere punti dopo la sconfitta di Monza.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni: 8^ giornata Serie A

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Bologna (4-3-3): Skorupzki; De Silvestri, Lucumi, Soumaro, Cambiaso; Schouten, Medel, Soriano; Barrow, Arnautovic, Orsolini

Juventus-Bologna streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

Il match Juventus-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.