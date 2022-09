Sabato 3 settembre, alle ore 20.45, allo stadio “Olimpico” di Roma, si disputerà il match Lazio-Napoli, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Lazio e Napoli sono appaiate in classifica con 8 punti dopo le prime quattro giornate di campionato. La Lazio è reduce dal pareggio del “Ferraris” contro la Sampdoria 1-1. Il Napoli, invece, ha pareggiato 1-1 al “Maradona” contro il Lecce.

Lazio-Napoli sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coaudiuvato da Rocca e Vono, mentre il quarto uomo sarà Serra. Var ed Avar saranno rispettivamente Fabbri e Ranghetti.

Segui Lazio-Napoli su DAZN. Attiva ora.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

Dove vedere Lazio-Napoli, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Lazio-Napoli, valevole per la 5.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Il match dello stadio “Olimpico” sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.