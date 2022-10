Napoli-Lobotka, le ultime sul rinnovo: novità attesa a breve

Napoli-Lobotka, il rinnovo s’ha da fare. Quante cose sono cambiate, da quel gennaio 2020 che vide lo slovacco sbarcare a Napoli. A lungo spaesato e senza una precisa collocazione all’interno del gioco partenopeo, il centrocampista ha visto la propria avventura azzurra cambiare grazie a Luciano Spalletti. E adesso, a meno di improbabili scossoni, il percorso del classe 1994 all’ombra del Vesuvio, ormai uno dei migliori registi del campionato italiano, è destinato a continuare.

Napoli-Lobotka, avanti insieme

Nelle settimane scorse sono stati registrati i primi contatti tra il Napoli e l’entourage di Lobotka per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le parti si sono ulteriormente avvicinate negli ultimi giorni: il regista di Trencin dovrebbe arrivare a percepire 3 milioni di euro a stagione più 500 mila euro di bonus di difficoltà mista (ora guadagna 2,5 milioni di euro all’anno).

Lobotka firmerà per quattro anni, fino a giugno 2028. Un accordo a lungo termine, che testimonia come il Napoli consideri lo slovacco un vero e proprio pilastro. E dire che in estate parecchi club (soprattutto di Premier League, come il Liverpool e il Manchester United) avevano espresso un interesse nemmeno troppo velato nei confronti del numero 68 della squadra di Spalletti. Il cui futuro, ormai, è tinto sempre più d’azzurro.