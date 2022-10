Pozzo sogna in grande: “La squadra ha le potenzialità per stare dov’è”

È la squadra del momento con l’allenatore del momento, quindi perché non sognare in grande? A Udine lo stanno già facendo con il club bianconero nella parte alta della classifica. Inoltre a stuzzicare le fantasie dei tifosi ci pensa direttamente il patron Giampaolo Pozzo. Il numero uno del club friulano ha dichiarato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai1: “L’obiettivo è vincere il più possibile, poi faremo i conti alla fine. Certo se arriva lo scudetto mica lo butto via. La squadra ha le potenzialità per stare dov’è e ha avuto più episodi sfavorevoli che favorevoli. Siamo qui con la volontà di fare il massimo possibile. Siamo ambiziosi, lo siamo sempre stati”.

Giampaolo Pozzo sul rinnovo di Sottil

Il patron dell’Udinese non può che essere soddisfatto del lavoro svolto dal proprio allenatore: “È un grande allenatore, farà una carriera brillante. È stato anche giocatore a Udine per tre anni e conoscevo il suo carattere e la sua determinazione, farà una grande carriera, siamo molto contenti della scelta”. E alla domanda se il rinnovo di Sottil fosse in cassaforte, Pozzo risponde senza giri di parole: “Senz’altro”.