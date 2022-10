Serie A, probabili formazioni Milan-Juventus: le possibili scelte di Pioli e Allegri

Sabato 8 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena il big match di Serie A, valido per la nona giornata di campionato, tra Milan e Juventus. La formazione rossonera è posizionata al quinto posto in classifica con 17 punti (-3 dalla vetta) e arriva dalla vittoria in extremis contro l’Empoli per 3 a 1 e dal pesante k.o. in Champions League contro il Chelsea. La formazione bianconera, invece, si trova al settimo posto in classifica con 13 punti (-7 dalla vetta e -4 dal Milan) e arriva da due successi consecutivi: quello per 3 a 0 in campionato contro il Bologna e quello per 3 a 1 in Champions League contro il Maccabi Haifa. Dopo aver parlato di dove vedere Milan-Juventus, ecco di seguito le probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Milan-Juventus

Ecco di seguito le probabili formazioni scelte da Stefano Pioli e Max Allegri per il big match della nona giornata di Serie A tra Milan e Juventus:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri