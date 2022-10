Probabili formazioni Fiorentina Inter: chi la spunterà tra Dzeko e Correa?

Probabili formazioni Fiorentina Inter: verso il match

Un’Inter in ripresa, galvanizzata dagli ultimi risultati ottenuti in campionato ed in Champions. Ma la distanza dalla vetta della classifica è ancora parecchia. Si può dire che la crisi sia scampata? In questo undicesimo turno di Serie A i nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e si trova al tredicesimo posto in classifica con 10 punti. Un match nel quale entrambe le squadre si giocano molto.

Probabili formazioni Fiorentina Inter: le scelte di Italiano e Inzaghi

QUI FIORENTINA – Indisponibili in casa Fiorentina Castrovilli e Sottil; Italiano si affiderà al classico 4-3-3. In porta Terracciano, con Dodò e Biraghi come terzini. Ballottaggio al centro tra Martinez Quarta e Igor per affiancare Milenkovic. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Barak. Ancora acciaccato (oltre che deludente) Jovic, il tridente d’attacco sarà dunque composto da Nico Gonzalez, Kouame e Ikoné (ma attenzione a Cabral, che resta in ballottaggio).

QUI INTER – Non sono partiti per Firenze Brozovic, Lukaku e Gagliardini, oltre al lungodegente Dalbert. Inzaghi si affiderà ancora una volta al 3-5-2. In porta Onana. In difesa Skriniar e Acerbi sicuri di un posto dal 1′, mentre è vivo il ballottaggio tra Bastoni e de Vrij. Per quanto riguarda gli esterni, i favoriti sono Darmian e Dimarco. A centrocampo conferma per Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai lati. In avanti il grande dubbio per Inzaghi tra Correa e Dzeko, per chi affiancherà Lautaro.

Probabili formazioni Fiorentina Inter: lo schieramento in campo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta/Igor, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Kouame, Ikoné/Cabral. All.: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni/de Vrij; Darmian/Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa/Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.