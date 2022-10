Probabili formazioni Lazio Spezia: chi ai lati di Immobile??

Probabili formazioni Lazio Spezia: verso il match

Ritorna la Serie A e riprendono le sfide ad orario di pranzo della Domenica. Quest’oggi andrà in scena Lazio-Spezia. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria per 4 a 0 contro la Cremonese è attualmente al sesto posto in classifica con 14 punti ottenuti. Lo Spezia di Luca Gotti è reduce anch’esso da una vittoria, quella ottenuta in casa contro la Sampdoria per 2 a 1; la squadra di Gotti adesso si trova al dodicesimo posto in classifica con 8 punti. Si prospetta un match divertente, tra due squadre allenate da tecnici preparati e propensi al gioco moderno.

Probabili formazioni Lazio Spezia: le scelte dei due allenatori

QUI LAZIO – Sarri dovrà fare a meno dell’infortunato Casale. Il modulo dei biancocelesti sarà il solito 4-3-3. In porta ancora una volta Provedel preferito a Maximiano. Qualche dubbio sul ruolo di terzino destro, dove dovrebbe comunque spuntarla Lazzari; a sinistra Marusic. I due centrali di difesa, complice l’assenza di Casale, saranno Patric e Romagnoli. Cataldi a guidare il centrocampo, davanti alla difesa, con Milinkovic Savic da un lato e Luis Alberto che trova una maglia da titolare. In avanti, a far compagnia ad Immobile, pronto Zaccagni, mentre resta vivo il ballottaggio tra Pedro e Felipe Anderson.

QUI SPEZIA – Gotti non avrà a disposizione Amian, Sala, Reca, Kovalenko e Hristov. Il modulo scelto sarà il 3-5-2. In porta Dragowski. In difesa Caldara, Kiwior e Nikolaou. Sugli esterni dovrebbero spuntarla Holm e Simone Bastoni. Centrocampo composto da Bourabia, Ampadu e Ellertsson. In avanti, a fare coppia con Nzola ci sarà Gyasi.