Probabili formazioni Sassuolo Inter: diatriba portiere, è ora della svolta!

Probabili formazioni Sassuolo Inter: verso il match

Crisi scongiurata o ancora no? L’Inter di Inzaghi, che non ha iniziato bene la stagione, è reduce dall’impresa di San Siro di martedì sera, quando la squadra di Inzaghi si è imposta per 1 a 0 contro il Barcellona di Xavi, aprendosi una porta per il possibile passaggio del turno in Champions League. Ma in campionato c’è molta strada da recuperare e non sono più ammissibili passi falsi. In questa nona giornata di Serie A i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo di Dionisi. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 5 a 0 inflitta ai danni della Salernitana, si trovano all’ottavo posto in classifica con 12 punti. L’Inter, reduce in campionato dalla sconfitta per 1 a 2 contro la Roma, si trova al nono posto, anch’essa con 12 punti. I nerazzurri avranno il dente avvelenato dopo l’ultima giornata di campionato dello scorso anno, quando il Milan vinse lo scudetto battendo agilmente un Sassuolo che sembrava non esser mai sceso in campo?

Probabili formazioni Sassuolo Inter: le scelte di Dionisi e Inzaghi

QUI SASSUOLO – Indisponibili in casa Sassuolo Berardi, Muldur e Defrel. Il modulo sarà quello ormai consolidato, il 4-3-3. In porta Consigli. In difesa Toljan e Rogerio ai lati, con Erlic e Ferrari al centro. In cabina di regia Maxime Lopez, con Frattesi mezzala destra e Thorstvedt (reduce da una grande prestazione contro la Salernitana) sulla sinistra. La prima punta sarà l’ex della partita, Pinamonti. Ai suoi lati agiranno Laurienté e Kyriakopoulos.

QUI INTER – Inzaghi dovrà fare a meno di Correa, Dalbert, Cordaz, Brozovic e Lukaku. In queste settimane si è parlato tanto dell’alternanza tra i due portieri dell’Inter: finora Handanovic ha giocato in campionato, mentre Onana in Champions. Inzaghi ha sempre detto che avrebbe deciso di partita in partita ma oggi potrebbe essere arrivato il momento della svolta: dopo la convincente prova contro il Barcellona e la pressione del pubblico di fede interista, ormai apertamente schierato in favore del portiere camerunese, oggi dovrebbe essere arrivata l’ora di Onana anche per il campionato. In difesa torna Acerbi a centro (dopo l’ottima prova di De Vrij in Champions), con Skriniar a destra e Bastoni a sinistra. Sugli esterni i favoriti sono Dumfries e Dimarco (ma attenzione a Gosens). In mediana si rivedrà Asllani, con Barella e Calhanoglu ai lati. In avanti scelte obbligate per Inzaghi dopo l’infortunio di Correa ed il ritardo nel recupero di Lukaku: spazio dunque a Lautaro e Dzeko.

Probabili formazioni Sassuolo Inter: lo schieramento in campo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco/Gosens; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.